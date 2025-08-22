Трамп рассказал, когда прояснится ситуация с переговорами по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что судьба переговоров по Украине прояснится в ближайшие две недели. Об этом он заявил в ходе выступления из Овального кабинета.

«Думаю, в ближайшие две недели мы узнаем, чем все обернется», — заявил американский президент.

По его словам, ситуация на Украине не вызывает у него никакого удовлетворения, и в ближайшее время станет понятно, каким будет ее развитие.

Американский лидер уточнил, что если в течение этого срока прогресса достигнуто не будет, он примет «очень важное решение». В качестве одного из возможных вариантов Трамп упомянул введение масштабных санкций, хотя не исключил и сценария, при котором США могут воздержаться от дальнейших действий.

Глава Белого дома также допустил, что потенциальная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может не привести к результату. При этом он подчеркнул, что не исключает своего участия в переговорах.

Также Трамп объявил дату жеребьевки ЧМ-2026 по футболу.