Трамп: Путин удивился завершению мной войны, которую он не остановил за 10 лет

Президент США Дональд Трамп заявил, что может «автоматически» завершать войны. В интервью 77 WABC Radio он рассказал об умении удивлять этой способностью мировых лидеров, включая Владимира Путина.

Глава Белого дома в очередной раз напомнил, что уже остановил восемь войн, и предположил, что будет девятая. По его словам, мировые лидеры поразились его успехам.

«По поводу одной конкретной войны — я не хочу говорить, какой именно, но это была одна из войн, — Путин сказал: „Я не могу поверить, что вы закончили эту войну, я пытался сделать это 10 лет“», — заверил Трамп.

Он также резко высказался о ситуации на Украине, назвав ее «настоящей бойней». Президент США выразил сожаление о погибших там солдатах и заявил, что хотел бы, чтобы это прекратилось.

Кроме того, он сообщил о прогрессе в переговорах по Гренландии и приближении к миру на Ближнем Востоке. Ранее трамп выражал уверенность в успехе Совета мира по Газе.