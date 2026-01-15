Трамп рассказал, что пьет для поддержания ясности ума

Регулярное употребление молока позволило 79-летнему президенту США Дональду Трампу сохранить когнитивные способности на должном уровне. Он рассказал о любви к этому напитку журналистам в Белом доме, сообщил NBC News .

«Пройти когнитивный тест? Я их много раз проходил. Я отлично справился с каждым из них, потому что пью молоко», — сказал он.

Трамп заявил, что открывая холодильник, с нетерпением ждет возможности насладиться молоком. Он наградил мальчика, приглашенного в Белый дом, за доклад об этом напитке.

Ранее президент признался в злоупотреблении аспирином ради разжижения крови. Из-за этого на его руках появились синяки.

На момент инаугурации в начале 2025 года Трамп считался самым старым президентом США. Врачи Белого дома диагностировали у него хроническую венозную недостаточность.