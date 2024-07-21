Трамп раскрыл реакцию Си Цзиньпина на покушение

Трамп: Си Цзиньпин прислал письмо после покушения в Пенсильвании

Ju Peng
Фото: Ju Peng/Global Look Press

Кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил, что получил письмо от председателя КНР Си Цзиньпина после покушения в Пенсильвании. Об этом он сказал на выступлении в Мичигане, отметило издание The Sunday Times.

«Си прислал мне на днях замечательное письмо. Он сделал это, когда узнал о произошедшем», — заявил Трамп.

Политик добавил, что большинство мировых лидеров поступили аналогичным образом. Трамп признался, что ему было очень приятно, но конкретные имена раскрывать не стал.

Покушение на кандидата в президенты США произошло 13 июля во время предвыборного мероприятия в Пенсильвании. Местный житель Томас Мэттью Крукс выстрелил в него несколько раз из полуавтоматического ружья с расстояния около 100 метров, Трамп получил ранение уха. Спустя несколько секунд охрана политика нейтрализовала преступника.

Ранее в Секретной службе США признали, что отказывали в усилении безопасности Трампа на массовых мероприятиях.

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