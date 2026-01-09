США выше закона? Трамп заявил, что его ограничивает лишь мораль

Трамп сказал, что ему не нужно международное право, его ограничивает лишь мораль

Президент США Дональд Трамп в программном интервью The New York Times сделал ряд беспрецедентных заявлений о границах своей власти. Американский лидер дал понять, что нормы международного права больше не являются безусловным ориентиром для Вашингтона.

Единственным реальным сдерживающим фактором его, как главнокомандующего, остается его же личное личное мировоззрение.

Конкретизируя свой ответ на вопрос о глобальных полномочиях главнокомандующего американской армией, Трамп указал, что не намерен опираться на внешние юридические кодексы при принятии ключевых решений.

«Да, есть одно ограничение. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить. Мне не нужно международное право», — отрезал президент.

При этом он добавил, что «не хочет причинять людям вред», но опираться при этом планирует на внутреннее чутье, а не на международные договоры.

Интервьюер поинтересовался у Трампа, должна ли его администрация в таком случае соблюдать международное право. Тот это подтвердил, но тут же оговорился: власть решать, когда эти правила применимы к США, остается исключительно за ним.

«Это зависит от того, как вы определяете международное право», — пояснил глава Белого дома.

Советник Трампа по внутренней безопасности Стивен Миллер 5 января также заявил, что Вашингтон намерен действовать с позиции силы, а не руководствуясь нормами международного права, чтобы достигать своих целей.