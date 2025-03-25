«Он извлек урок». Трамп назвал виновного в скандале вокруг чата с обсуждением ударов по Йемену

WSJ: Трамп винит Уолтца в утечке планов ударов по Йемену

Президент США Дональд Трамп обвинил своего помощника по национальной безопасности Майка Уолтца в скандале, который развернулся после утечки данных о планах США нанести удары по Йемену. Об этом сообщили источники газеты The Wall Street Journal в американской администрации.

Уолтц случайно добавил главного редактора издания The Atlantic Джеффри Голдберга в секретный чат в мессенджере Signal, где обсуждали планы операции против йеменских хуситов. Участниками переписки были 18 человек: помимо Уолтца, в нем находились в том числе глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс.

В интервью телеканалу NBC американский лидер заявил, что рассматривает ситуацию как «несущественный сбой», поэтому не потерял доверие к своему сотруднику и не планирует отстранять его от должности.

«Майкл Уолтц извлек урок, и он хороший человек», — сказал Трамп.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что военные планы американских ударов по йеменскому движению «Ансар Аллах» не отправляли в групповой чат мессенджера Signal.