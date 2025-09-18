Трамп отказался признавать ошибкой встречу с Путиным на Аляске

Президент США Дональд Трамп не считает ошибкой переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Об этом он заявил на пресс-конференции в Великобритании.

Журналист спросил главу государства, испытывает ли он сожаления в связи со встречей с Путиным.

«Нет», — ответил Трамп.

Американский лидер пообщался с журналистами вместе с британским премьером Киром Стармером в его загородной резиденции Чекерс. Он обратил внимание на теплые отношение США и Великобритании. Трамп рассказал, что две страны принесли миру больше всего добра по сравнению с другими государствами.

Ранее он высказал мнение, что Путин подвел его в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Американский президент рассчитывал быстро убедить стороны заключить перемирие, но процесс затянулся. Также Трамп пожаловался, что надеялся за короткое время остановить боевые действия в секторе Газа, но план этот план сорвался.