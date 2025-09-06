Трамп раскрыл, будет ли рад Путину на G20 в США

Трамп допустил участие Путина и Си Цзиньпина в саммите G20 в 2026 году

Американский лидер Дональд Трамп допустил участие президента России Владимира Путина в саммите G20. Об этом президент США заявил на брифинге, трансляция шла на сайте Белого дома.

Политик также заявил, что не возражал бы и против присутствия председателя КНР Си Цзиньпина на том же мероприятии. Оно состоится в 2026 году и пройдет в Майами.

«Это интересный вопрос. Я был бы рад, если они хотят. Они могут… как наблюдатели. Они могли быть стать наблюдателями. Не уверен, что они хотят быть наблюдателями. Но если они хотят, мы, разумеется, можем поговорить», — так Трамп ответил на вопрос журналиста о возможности визита Путина и Си Цзиньпина.

Президент США не стал объяснять, что он имеет в виду под формулировкой «наблюдатели». Россия и Китай — члены G20. Главы этих стран неоднократно участвовали в саммитах группы.

Саммит G20 в Майами Трамп анонсировал на той же встрече с журналистами. Мероприятие будет посвящено 250-летию создания Соединенных Штатов.

Встречу G20 Дональд Трамп проведет на собственном курорте Дорал. Он купил его за $150 миллионов. Политик хотел устроить такой же саммит здесь и в 2020 году, но отказался от этой идеи из-за критики.

