Трамп раскрыл, будет ли большая война

Президент США заявил, что не опасается войны на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что после израильских авиаударов по территории Ирана неясно, сохранилась ли у страны ядерная программа. По словам американского лидера, атака оказалась невероятно разрушительной.

Трамп подчеркнул, что его не тревожит перспектива регионального конфликта. В разговоре с Reuters он уточнил, что США были в курсе готовящейся операции Израиля.

По словам президента, он пытался «спасти Иран от унижения и гибели». Трамп добавил, что не считает вопрос закрытым, поскольку у Тегерана еще может появиться шанс договориться с Вашингтоном.

Американская сторона пока не стала отменять встречу с иранскими официальными лицами, намеченную на воскресенье, 15 июня.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтверждал, что Вашингтон был заранее предупрежден о планах удара.

По его словам, Израиль специально проинформировал США, однако какие решения будут приняты в Вашингтоне по данному вопросу, остается решать самому Трампу.

Нетаньяху напомнил, что позиции Израиля по вопросу ядерного оружия Ирана остаются неизменными — «Ирану нельзя позволить получить ядерное оружие».

Премьер еврейского государства рассказывал и о том, что отдал поручение разработать операцию против иранской стороны еще в ноябре 2024 года, сообщали «Известия».

Ранее Трамп восхитился атакой Израиля на Иран.