Трамп раскритиковал высокие цены на матчи ЧМ-2026

Американский президент Дональд Трамп недоволен высокими ценами на предстоящие матчи чемпионата миру по футболу, который состоится летом в Канаде, Мексике и Соединенных Штатах. Об этом он заявил в беседе с газетой The New York Post.

По словам главы США, он не стал бы отдавать 1000 долларов за билет.

«Я не знал этой цифры. Конечно, я бы хотел там быть, но, честно говоря, платить бы за это не стал», — сказал Трамп.

Официально минимальная стоимость билетов на ЧМ-2026 года стартует со 155 долларов. Однако у перекупщиков они стоят 1000 долларов и выше. Чтобы попасть на финал турнира, многим придется заплатить не меньше 8000 долларов.

