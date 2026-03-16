Axios узнал о возможных боевых действиях США на иранском острове Харк

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата нефтяного острова Харк в Иране, для чего потребуется высадка американских военных. Об этом сообщили источники Axios .

«Трампа привлекает идея полного захвата острова Харк, поскольку это будет означать „экономический нокаут режима“ — по сути, прекращение финансирования Тегерана», — отметили авторы материала.

Чиновник Белого дома заявил, что Трамп пока не принял никаких решений по острову, но ситуация может измениться, если усилия по возобновлению судоходства через Ормузский пролив затянутся.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее отказался выполнять просьбу президента США Дональда Трампа об отправке военных кораблей в Ормузский пролив.