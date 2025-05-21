Трамп раскритиковал исключение России из «Большой восьмерки»

Трамп: G8 с участием России была гораздо лучше «Большой семерки»

Решение об исключении России из клуба стран «Большой восьмерки» было неверным. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на переговорах с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой, сообщило Reuters .

«G7 раньше была G8, но, блестяще, они выбросили оттуда Россию. Было бы гораздо лучше, если бы она там осталась», — сказал глава Белого дома.

Президент ЮАР в ходе визита передал США председательство в G20 на фоне заявлений Трампа о нежелании участвовать в саммите в ноябре.

Ранее Трамп заявил, что страны Запада приняли глупое решение, когда исключили Россию из «Большой восьмерки». Он уверен, что если бы РФ оставалась в составе G8, то это помогло бы избежать международные конфликты.