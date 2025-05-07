«Глупое решение». Трамп осудил исключение России из G8

Исключение России из «Большой восьмерки» оказалось очень глупым решением со стороны стран Запада. Сейчас восстановление такого формата невозможно, заявил президент США Дональд Трамп, сообщило агентство Reuters .

«Я говорил, если бы они этого не сделали, что, по моему мнению, было очень глупым решением <…>. Если бы была G8 и Россия была в ней, то, я думаю, возможно, у вас бы не было этого глупого конфликта, который идет сейчас», — сказал он.

Трамп напомнил, что решение об исключении России принимали в период президентства Барака Обамы. Причем часть американских политиков его не поддержали.

По словам главы Белого дома, если бы Россия и поныне оставалась в составе G8, то это могло бы предотвратить текущие международные конфликты.

При этом Трамп назвал неподходящим нынешнее время для приглашения России в группу «Большой семерки». Ранее в Кремле напомнили, что Москва не отказывается от общения в любых форматах.