Трамп раскрасил Венесуэлу в цвета американского флага

Президент США Дональд Трамп опубликовал картинку с Венесуэлой, раскрашенной в цвета американского флага. Глава Белого дома выложил снимок в сети Truth Social .

«Пятьдесят первый штат», — подписал он кадр.

Ранее американский лидер пообещал, что расходы США на войну с Ираном в будущем окупятся, причем многократно. При этом привел Венесуэлу в качестве примера.

До этого Трамп заявил, что Соединенные Штаты зарабатывают миллиарды долларов на продаже венесуэльской нефти. По подсчетам британской газеты Financial Times, в текущем году американцы получили за счет этого более 13 миллиардов долларов.