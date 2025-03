Трамп провел закрытый ужин с Маском за миллион долларов

«Вы приглашены на ужин при свечах с участием специального гостя — президента Дональда Дж. Трампа, один миллион долларов за место», — было написано в приглашении.

В приглашении также было указано, что мероприятие организовано политическим комитетом MAGA Inc. (Make America Great Again Inc.), который поддерживал президентскую кампанию Трампа в 2024 году.

На мероприятии присутствовал Илон Маск. Он был одет в черный пиджак и футболку, а его сопровождала женщина в вечернем платье, которую пользователи социальных сетей узнали как Шивон Зилис — руководителя Neuralink и мать четверых детей Маска.

Ранее политолог Юрий Баранчик рассказал, что Трамп может вновь занять пост президента, сохраняя за собой должность два срока подряд. По словам эксперта, данный исход событий возможен при выполнении определенного условия. Речь идет об объединении Соединенных Штатов с Гренландией, а также Канадой.