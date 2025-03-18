Политолог Баранчик: Трамп сможет быть президентом два срока подряд

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп способен вновь занять пост президента, сохраняя должность два срока подряд. Такое мнение высказал политолог Юрий Баранчик в эфире радиостанции Sputnik .

По словам эксперта, данный исход событий возможен при выполнении определенного условия. Речь идет об объединении Соединенных Штатов с Гренландией, а также Канадой.

«Трамп сможет быть президентом два срока подряд, если вместо США появится новая страна», — пояснил аналитик.

Специалист подчеркнул, что соответствующие мероприятия позволят команде американского лидера внести необходимые изменения в Конституцию.