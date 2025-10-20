Трамп проведет турнир по гольфу для сбора средств на выборы 2026 года

Трамп и сенатор Грэм проведут гольф-турнир для сбора средств на выборы 2026 года

Президент США Дональд Трамп и представитель Республиканской партии, сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм* в ноябре проведут третий ежегодный турнир для сбора средств на избирательный цикл в 2026 году, сообщили организаторы изданию Politico .

Мероприятие состоится во Флориде, вырученные средства направят на инициативы Трампа и Республиканского национального комитета, а также кампанию по переизбранию Грэма*.

Грэм* отметил, что в настоящее время кампания по переизбранию сенатора «находится в сильной позиции» благодаря широкой поддержке волонтеров.

В Белом доме эти планы пока не прокомментировали. Журналисты предположили, что Трамп планирует лично поддерживать республиканцев для сохранения контроля над обеими палатами конгресса.

Ранее стало известно, что Трамп провел 30% времени на посту президента за игрой в гольф.

*Внесен в России в список террористов и экстремистов.