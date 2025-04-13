Трамп прошел первый медосмотр на посту президента США

Президент США Дональд Трамп проходил первый медицинский осмотр с момента вступления на пост около четырех часов в военном госпитале Уолтера Рида. Официальные результаты проверки здоровья опубликовала пресс-служба Белого дома.

«Президент Трамп демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью подходит для выполнения обязанностей главнокомандующего и главы государства», — отметили в документе.

В тексте указали, что американский лидер показал «крепкую сердечную, легочную, неврологическую и общую физическую функцию». На экзамене по Монреальской когнитивной шкале он набрал 30 из 30 баллов.

По словам врачей, активный образ жизни Трампа вносит значительный вклад в его деятельность. График президента США состоит из множества встреч, публичных выступлений, общения с прессой и участия в гольф-соревнованиях.

В августе 2024 года, в период предвыборной гонки, Дональд Трамп получил за медосмотр «отличную оценку». Тогда он рассказал, что блестяще справился с двумя тестами на умственные способности.