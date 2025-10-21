Трамп просчитался в торговой войне с Китаем

FT: Китай хорошо подготовился к торговой войне с Трампом

Китай хорошо подготовлен к развязанной президентом США Дональдом Трампом торговой войне, в которой он рассчитывает занять более выгодные позиции. Об этом сообщила The Financial Times.

«Это могло бы быть правдой, если бы США могли легко заменить все товары, покупаемые у Китая. Но в отношении некоторых ключевых товаров КНР является безусловным доминирующим поставщиком», — отметили в статье.

Журналисты напомнили, что в такую категорию входят редкоземельные минералы для ключевых военных систем. По данным аналитиков, Китай стал единственным поставщиком ключевых химических веществ — их используют в широко распространенных фармацевтических продуктах.

Ранее Трамп обвинил Китай в «экономической враждебности» из-за его отказа от закупок американской сои. По его словам, США рассматривают возможность прекращения торговли с КНР в ряде категорий товаров как ответную меру.