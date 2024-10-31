Трамп проехал по Висконсину на мусоровозе в пику словам Байдена об отбросах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп проехал по штату Висконсин в кабине мусоровоза после того, как нынешний глава Белого дома Джо Байден сравнил его сторонников с мусором. Видеозапись опубликовали сторонники Трампа в соцсети Х.
«Как вам мой мусоровоз? Это грузовик в честь [вице-президента США] Камалы [Харрис] и Джо Байдена», — заявил Трамп.
Ранее Байден назвал мусором сторонников Трампа. Президент пытался смягчить свое выражение, но сторонники республиканца назвали это оскорблением.
Ранее Байден досрочно проголосовал на выборах главы государства. Действующий президент призвал всех американцев идти на выборы.
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