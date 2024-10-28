Байден досрочно проголосовал на выборах президента США

Президент США Джо Байден досрочно проголосовал на выборах главы государства, сообщило РИА «Новости» . Американский лидер появился с женой в штате Делавэр.

«Идите голосовать», — обратился Байден к журналистам и американцам, когда направлялся в сторону избирательного участка.

По данным лаборатории электоральных процессов Университета Флориды, на выборах уже проголосовали 43 миллиона граждан США.

Действующий президент решил не участвовать в гонке, публично поддержав Камалу Харрис. За должность главы государства с ней поборется Дональд Трамп. Американский предприниматель Илон Маск ранее обещал ежедневно разыгрывать по миллиону долларов среди сторонников республиканца. Выборы состоятся 5 ноября.