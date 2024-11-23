Трамп продолжит поддерживать Украину из-за Китая, КНДР и Ирана

Избранный президент США Дональд Трамп не рискнет останавливать поддержку Украины. Об этом Financial Times заявил новый глава Евросовета, бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта, который вступит в должность 1 декабря.

Он сравнил конфликт на Украине с ситуацией с выводом американских войск из Афганистана. Дипломат подчеркнул, что Трамп опасается Китая, Ирана и Северной Кореи, которые являются союзниками России, поэтому продолжит помогать украинским властям.

«Я думаю, он не может не понимать, что это нечто большее, чем [противостояние] Европы и России», — подчеркнул Кошта.

Новый глава Евросовета рассказал, что ему интересно, как Трамп будет выполнять предвыборные обещания и «двумя звонками за 24 часа» урегулирует конфликт на Украине. Кошта признался, что тоже хочет его прекращения, но «справедливым образом, обеспечив прочный мир».

Ранее глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что дальнейшую судьбу Украины будут определять президент России Владимир Путин и Трамп без учета мнения украинского лидера Владимира Зеленского.