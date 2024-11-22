Боррель допустил договоренность Путина и Трампа по Украине

Боррель: Путин и Трамп договорятся по Украине без участия Зеленского

Дальнейшую судьбу Украины определят президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп. Об этом в интервью радиостанции Cadena SER заявил глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что мнение президента Зеленского лидеры двух мировых держав учитывать не станут.

«Все указывает на то, что Путин и Трамп собираются сесть за стол [переговоров] с Украиной в меню», — заявил Боррель, дав понять, что мнение обсуждаемой страны никого не интересует.

Дипломат добавил, что в ходе последней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским получил от него четкий ответ, что тот не смирится с договоренностями России и США.

Боррель отметил, что четкой позиции по Украине нет и в Евросоюзе, но пока большинство стран готовы к продолжению оказания помощи, хотя прекрасно понимают — после ухода Байдена полностью заменить США они не смогут.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, но не рассматривает заморозку конфликта на линии соприкосновения. Он пояснил, что условиями для диалога могут стать цели специальной военной операции.