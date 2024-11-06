Трамп продолжил лидировать в колеблющейся Джорджии после подсчета 90% бюллетеней
AP: Трамп продолжает лидировать в штате Джорджия после подсчета 90% бюллетеней
Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп продолжает лидировать в колеблющемся штате Джорджия после подсчета 90% голосов. Об этом сообщил АР.
У штата есть 16 голосов выборщиков. По состоянию на 23:13 по времени Вашингтона, Трамп набирает 51,1% голосов, Харрис - 48,2%.
СМИ в США традиционно объявляют предполагаемого победителя по ходу поступления данных о результатах голосования. Это позволяет быстро сообщать общественности об ориентировочных итогах выборов, основываясь на проверенных данных.
Ранее Трамп также взял 62% голосов в колеблющемся штате Пенсильвания. Традиционно эти штаты считаются ключевыми для победы на выборах, первоначального перевеса там нет ни у одного из претендентов.
В этом году к ним относят Пенсильванию, Северную Каролину, Неваду, Аризону, Мичиган, Джорджию и Висконсин.