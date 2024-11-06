Трамп продолжил лидировать в колеблющейся Джорджии после подсчета 90% бюллетеней

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп продолжает лидировать в колеблющемся штате Джорджия после подсчета 90% голосов. Об этом сообщил АР .

У штата есть 16 голосов выборщиков. По состоянию на 23:13 по времени Вашингтона, Трамп набирает 51,1% голосов, Харрис - 48,2%.

СМИ в США традиционно объявляют предполагаемого победителя по ходу поступления данных о результатах голосования. Это позволяет быстро сообщать общественности об ориентировочных итогах выборов, основываясь на проверенных данных.

Ранее Трамп также взял 62% голосов в колеблющемся штате Пенсильвания. Традиционно эти штаты считаются ключевыми для победы на выборах, первоначального перевеса там нет ни у одного из претендентов.

В этом году к ним относят Пенсильванию, Северную Каролину, Неваду, Аризону, Мичиган, Джорджию и Висконсин.