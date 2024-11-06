Трамп взял лидерство в колеблющейся Пенсильвании после подсчета 62% голосов

После подсчета 62% голосов кандидат от республиканцев на пост президента США Дональд Трамп лидирует в колеблющемся штате Пенсильвания. Об этом сообщило агентство Associated Press .

Трамп набрал 51,1% голосов. Его соперница по предвыборной гонке Камала Харрис получила 48% голосов избирателей.

Ранее республиканец отставал в Пенсильвании. По состоянию на 22:12 5 ноября по местному времени, он набрал 49,7% голосов против 49,4% у Харрис. Однако ситуация поменялась, Трамп перехватил инициативу в колеблющемся штате. По данным на 06:10 по московскому времени, республиканец набрал 50,5% голосов. Тогда как у представителей демократов насчитали 48,6% после обработки 27% бюллетеней.