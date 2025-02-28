Трамп продлил антироссийские санкции. Что это было?

Президент США Дональд Трамп совершил техническое действие решением продлить санкции против России. Смягчение рестрикций возможно летом или осенью в случае успешных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил 360.ru политолог-американист Малек Дудаков.

«Это техническая мера, санкции продлевают каждый год. Понятно, что уже хотелось бы быстрого снятия ограничений, но все понимают, что это будет решаться на переговорах. Думаю, раньше лета ждать подвижек не стоит. Потом рестрикции начнут смягчаться или приостанавливать свои действия», — сказал он.

Дудаков предположил, что США смягчат ограничения в сферах, которые касаются американской экономики, чтобы облегчить закупку российских товаров. Речь идет, например, о поставках титана, низкообогащенного урана или удобрений.

«Для России в приоритете смягчение санкций в энергетике и финансовой сфере. Но все будет решаться в рамках переговоров, к осени 2025 года стоит ждать подвижек, если они пройдут успешно», — заключил политолог.

Ранее Трамп на год продлил созданный бывшим президентом США Бараком Обамой указ о санкциях против России.