Байден похвалил Трампа его команду за соглашение о прекращении огня в Газе

Экс-президент Соединенных Штатов Джо Байден высоко оценил работу действующего лидера Дональда Трампа и его команды по достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Путь к этому соглашению был непростым. Моя администрация неустанно работала над возвращением заложников домой, оказанием помощи палестинскому народу и прекращением войны», — написал Байден.

Он обрадовался освобождению последних оставшихся в живых израильских заложников. Сейчас Ближний Восток находится на пути к миру и будущему, в котором для палестинцев и израильтян будут равные условия достоинства и безопасности, отметил Байден.

Накануне палестинское движение ХАМАС в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, удерживаемых в секторе Газа с 7 октября 2023 года. Израильская сторона в свою очередь отпустила на свободу 1718 заключенных из палестинского анклава.

Трамп 13 октября поставил подпись под соглашением о прекращении огня в секторе Газа. Он назвал достигнутую договоренность «очень важным подписанием».