Аналитик Хеннингсен: мир не понимает, что происходит в Вашингтоне

Геополитический аналитик Патрик Хеннингсен заявил, что мировое сообщество не понимает, кто занимается политикой США в вопросе боевых действий на Украине. Этим мнением он поделился в видео, опубликованном на YouTube .

«Мир смотрит и не понимает, что же происходит в Вашингтоне. <…> Все псы войны прибыли на Украину, это тоже своего рода знак», — сказал он.

Эксперт упомянул недавнее выступление американского дипломата Майка Помпео в Одессе и участие политика Линдси Грэма* в переговорах в Киеве. Он сравнил события с политическим театром, главной целью которого является создание информационного шума.

Ранее политолог Евгений Копатько раскрыл роль США в обеспечении прекращения огня на Украине. По его мнению, только американские власти способны повлиять на европейских коллег и убедить их приостановить военные поставки на нужды ВСУ, что является одним из условий от российской стороны по введению режима прекращения огня.

*Внесен в реестр террористов и экстремистов в России.