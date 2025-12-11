Трамп призвал продать CNN

Президент США Дональд Трамп заявил, что американский новостной телеканал CNN необходимо продать вне зависимости от того, как будет реализована сделка по покупке медиакомпании Warner Bros. Discovery (WBD). Его слова привел NBC News .

«На мой взгляд, CNN обязательно нужно продать», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. Он подчеркнул, что канал должен «гарантированно и твердо» быть частью любой сделки или быть продан отдельно.

На прошлой неделе Netflix объявила о намерении купить у акционеров WBD киностудию Warner Bros., канал HBO и стриминговый сервис HBO Max за 72 миллиарда долларов. В этой сделке CNN не участвует.

Позже компания Paramount Skydance направила WBD предложение о выкупе всей компании целиком за 77,9 миллиарда долларов. Глава Paramount Дэвид Эллисон, как сообщала The Wall Street Journal, в случае покупки обещал провести масштабные преобразования в CNN.

Президент США давно поддерживает напряженные отношения с CNN, регулярно критикуя его и другие крупные медиа, называя их «фейковыми».