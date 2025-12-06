«Глупая и мерзкая». Трамп оскорбил журналистку из-за критики

Президент США Дональд Трамп встал на защиту Бального зала в Белом доме после нападок репортера Кейтлан Коллинз. Американский лидер раскритиковал журналистку в своей сети Truth Social.

Гнев Трампа вызвал один из выпусков программы Коллинз, в котором она заявила о большой стоимости проекта.

«Коллинз из фейковых CNN, всегда глупая и мерзкая, спросила меня, почему новый Бальный зал стоит дороже, чем думали год назад. Я сказал, потому что он будет вдвое больше, а качество отделки и интерьеров вышло на высочайший уровень», — написал президент США.

Трамп также отметил, что строители ведут работы в рамках сметы, опережая установленные сроки.

По данным The New York Post, архитектор Джеймс Маккрири ушел из проекта. Он курировал дизайн Бального зала, пока стоимость работ не достигла 200 миллионов долларов.

Ранее Трамп грубо ответил корреспонденту, когда тот поинтересовался у него связями со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. В ответ глава США назвал собеседника представителем лживых СМИ.