Маска возмутило присуждение медали Свободы лоббисту Соросу

Одна из высших гражданских наград США досталась миллиардеру Джорджу Соросу. Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X раскритиковал Белый дом за это решение.

«[Президент США Джо] Байден, присуждающий медаль Свободы Соросу, — это пародия», — написал он.

Байден присудил Соросу, бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон, певцу Боно и другим медаль Свободы. Маск неоднократно критиковал сторонников действующего президента за связи с миллиардером. Например, назвал вице-президента Камалу Харрис его марионеткой.

Сорос основал фонды «Открытое общество» и «Открытое общество — фонд содействия», признанные в России нежелательными из-за подрыва конституционного строя. Он известен не только как трейдер и инвестор, но и лоббист. СМИ не раз обвиняли миллиардера в причастности к общественным волнениям в разных странах мира, а также к пропалестинским митингам в США.