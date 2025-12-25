Трамп призвал «плохого Санту» не вторгаться в США

В канун Рождества президент США Дональд Трамп и первая леди находились в своей резиденции Мар-а-Лаго. Там они присоединились к одной из самых трогательных традиций Америки — отвечали на звонки детей, следящих за путешествием Санта-Клауса. Это происходило через горячую линию Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD).

Программа, ежегодно привлекающая сотни тысяч звонков, превратила президента в заботливого собеседника, которому дети раскрывали свои рождественские желания.

Когда десятилетний мальчик из Оклахомы спросил, как NORAD следит за Сантой, американский лидер ответил с необычной серьезностью.

«Мы отслеживаем Санту по всему миру. Мы хотим убедиться, что Санта ведет себя хорошо. <…> Мы хотим убедиться, что мы не внедряем в нашу страну плохого Санту. Итак, мы выяснили, что Санта хороший», — пошутил он.

Информацию о передвижении упряжки Санты можно найти на специальном сайте и в соцсетях накануне католического Рождества, 24 декабря. Как сообщал Пентагон, в проекте участвовали тысячи канадских и американских военнослужащих и гражданского персонала, которые работали на добровольной основе.

Сани Санты длиной 75 сахарных палочек и весом 75 тысяч желейных конфет мчатся вперед благодаря девяти оленям, чьи скорости превосходят свет звезд.

