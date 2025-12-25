Трамп пригрозил Латинской Америке наземной операцией

Ради борьбы с наркокартелями США могут ударить по целям в Латинской Америке и начать наземную операцию. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, трансляцию выступления перед военными провела пресс-служба Белого дома.

По его словам, страна уже на 96% сократила объемы контрабанды наркотиков через морские пути. Трамп анонсировал удары по наземным объектам наркомафии.

«Теперь мы займемся этим на суше. На самом деле на суше это будет проще», — подчеркнул он.

Ранее хозяин Белого дома похвастался, что благодаря ударам по судам наркоторговцев у берегов Венесуэлы спас жизни многих американцев. Из-за действий военных в страну не попали десятки миллионов смертельных доз наркотиков, уточнил он.

С сентября США ликвидировали в Карибском море несколько катеров. По данным NBC, Пентагон разрабатывает план ударов по связанным с наркоторговлей объектам уже на территории Венесуэлы. Руководство латиноамериканской страны назвало возможные атаки провокацией и нарушением соглашений.