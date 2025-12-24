Трамп призвал отбирать лицензии у каналов, которые его критикуют

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал несколько телеканалов. Он заявил, что их программы, как новостные, так и развлекательные, настроены против него и Республиканской партии.

«Если новостные выпуски телеканалов и их вечерние шоу почти на 100% настроены негативно по отношению к президенту Дональду Трампу, движению MAGA и Республиканской партии, разве их крайне ценные лицензии на вещание не должны быть аннулированы? Я бы сказал — да!» — написал он в Truth Social.

Он также раскритиковал ведущих вечерних развлекательных шоу на CBS, ABC и NBC, подчеркнув, что их объединяет «отсутствие таланта, высокая зарплата и крайне низкие рейтинги».

В прошлом месяце американский президент призвал уволить ведущего вечернего ток-шоу на NBC Сета Майерса. В ноябре Майерс заявил в эфире, что нынешний президент США — самый непопулярный в истории страны.

В сентябре телеканал ABC, принадлежащий Disney, отстранил телеведущего Джимми Киммела на неопределенный срок из-за шутки о реакции Трампа на смерть Чарли Кирка. Белый дом одобрил решение, назвав Киммела «больным извращенцем».

