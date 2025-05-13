Трамп исключил Израиль из сделок на Ближнем Востоке из-за действий Нетаньяху

FT: Трамп исключил Израиль из переговоров с Ираном и Саудовской Аравией

Президент США Дональд Трамп решил исключить Израиль из числа участников переговоров по урегулированию отношений с Ираном и Саудовской Аравией. Причиной этому стали планы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по возобновлению военной операции в секторе Газа. Об этом сообщила британская газета Financial Times .

«Терпение Трампа по отношению к Нетаньяху на исходе. <…> США продолжают преподносить Нетаньяху сюрпризы, исключая Израиль из заключаемых им сделок», — заявили журналисты.

Источники издания уверены, что, помимо исключения из переговоров, американский лидер может лишить Израиль возможности участвовать в подписании ядерной сделки с Саудовской Аравией. Трамп может достичь соглашения по вопросам оборонного пакта между США и Саудовской Аравией, при этом обойдя изначальный вариант договора о нормализации отношений с Израилем, который помог бы Нетаньяху заключить перемирие с соседними странами.

FT добавляет, что главной причиной такого решения Трампа является несогласие с планами Израиля о возобновлении боевых действий. Американский лидер хочет убедить Нетаньяху придерживаться программы США и стремиться к обеспечению экономики инвестиционными возможностями на Ближнем Востоке.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил о том, что президент США прибыл в Саудовскую Аравию. Трамп планирует поучаствовать в двустороннем инвестиционном форуме.