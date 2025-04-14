«Я пытаюсь ее остановить». Трамп назвал конфликт на Украине войной Байдена

Американский лидер Дональд Трамп назвал украинский конфликт войной своего предшественника Джо Байдена. Об этом он заявил журналистам пула Белого дома, политика процитировало РИА «Новости» .

«Это война Байдена. Это не моя война. Это война, которая была при Байдене. <…> Я просто пытаюсь ее остановить, чтобы мы могли спасти много жизней», — заявил республиканец.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США проигнорировала отчеты об угрозе ядерной войны, передав украинской стороне ракеты для ударов по России.

По его словам, в середине конфликта Пентагон рассчитал, чем грозят поставки дальнобойных ракет Storm Shadow и ATACMS Украине. Вероятность возникновения ядерной войны составляла 50%. Однако Байдена не остановила эта информация. Карлсон назвал это «настоящим безумием».