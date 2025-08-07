Трамп призвал к немедленной отставке главы Intel Лип-Бу Тана

Генеральный директор производителя чипов Intel Лип-Бу Тан должен немедленно уйти в отставку. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
«Генеральный директор Intel находится в состоянии глубокого конфликта и должен немедленно уйти в отставку», — заявил лидер США.
По его словам, другого решения проблемы нет. Акции Intel после слов Трампа упали на 3,8%.
Лип-Бу тан стал гендиректором компании в марте 2025 года. До этого он возглавлял предприятие-разработчика программного обеспечения для автоматизации проектирования электронных устройств Cadence Design System.
Несколько дней назад Трамп уволил главу Бюро трудовой статистики Эрику Макэнтарфер. Президент обвинил ее в подтасовке и манипуляциях с данными.
На сочинском пляже задержали 12 полностью голых пловцов
Волонтер из Лобни станет координатором на международном конкурсе «Интервидение»
Мигрантов в Тюмени оправдали после стрельбы по машине
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области
Мэра коммуны на востоке Франции госпитализировали после жестокого нападения
Трамп выступит перед СМИ 7 августа
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте