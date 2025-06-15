15 июня 2025 10:36 Иран призвали выйти из договора о нераспространении ядерного оружия Фото: РИА «Новости»
Ирану необходимо выйти из договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом агентству
Fars сообщил официальный представитель комиссии национальной безопасности и внешней политике парламента страны Эбрахим Резаи.
«Сейчас лучшее время, чтобы выйти из ДНЯО. Мы договаривались, что ДНЯО будет обеспечивать нашу безопасность, а не становиться причиной ее отсутствия», — сказал он.
Ранее стало известно, что ЦАХАЛ ударил утром 15 июня по военной базе имама Хасана, расположенной в
иранском городе Керманшах.
Израильская армия поразила и другие цели. Обстрелы зафиксировали на объектах в городе Штирин на западе республики. Информации о пострадавших нет.
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