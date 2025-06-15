Иран призвали выйти из договора о нераспространении ядерного оружия

Ирану необходимо выйти из договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом агентству Fars сообщил официальный представитель комиссии национальной безопасности и внешней политике парламента страны Эбрахим Резаи.

«Сейчас лучшее время, чтобы выйти из ДНЯО. Мы договаривались, что ДНЯО будет обеспечивать нашу безопасность, а не становиться причиной ее отсутствия», — сказал он.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ ударил утром 15 июня по военной базе имама Хасана, расположенной в иранском городе Керманшах.

Израильская армия поразила и другие цели. Обстрелы зафиксировали на объектах в городе Штирин на западе республики. Информации о пострадавших нет.