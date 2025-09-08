Трамп призвал ХАМАС принять условия США по мирной сделке в Газе

Президент США Дональд Трамп заявил, что палестинскому движению ХАМАС пора принять американские условия по мирному соглашению в Газе. В соцсети Truth Social он подчеркнул, что это «последнее предупреждение».

«Все хотят, чтобы заложники вернулись домой. Все хотят, чтобы эта война закончилась! Израильтяне приняли мои условия. Пришло время и ХАМАС принять их. Я предупредил ХАМАС о последствиях отказа. Это мое последнее предупреждение, другого не будет!» — написал американский лидер.

Накануне в Израиле тысячи человек вышли на улицы Тель-Авива с требованием прекратить войну и освободить заложников, удерживаемых уже 700 дней. Участники митинга также заявили, что возможный штурм города Газа может поставить под угрозу жизни пленных. На акции выступают родственники похищенных, которые требуют от властей соглашения с ХАМАС.

В августе премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что Армия займет город Газа, даже если боевики отпустят заложников и согласятся остановить огонь.