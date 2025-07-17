Трамп призвал Coca-Cola изменить сахар в напитке для американцев

Компания Coca-Cola начнет использовать натуральный тростниковый сахар вместо кукурузного сиропа при производстве напитков для американского рынка. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social .

«Я вел переговоры с Coca-Cola о том, чтобы они начали использовать настоящий тростниковый сахар в Coca-Cola в США, и они согласились», — сказал глава государства.

Он поблагодарил всех, кто принимал решение о сахаре в компании.

Как отметило агентство Reuters, сейчас для производства газировки в США применяют кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. В ряде других стран компания добавляет в продукты тростниковый сахар.

Инициатива администрации Трампа «Сделаем Америку снова здоровой» (Make America Healthy Again) направлена на популяризацию здорового образа жизни. Кампанию поддержал министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди — младший.

Ранее депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков поддержал возвращение Coca-Cola в Россию. Он отметил, что, если это случится, отечественным компаниям не стоит опасаться конкуренции.