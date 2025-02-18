Возвращение Coca-Cola и западных брендов в Россию поддержали в Госдуме

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков выразил уверенность, что российским компаниям не следует опасаться конкуренции в случае возвращения западных брендов, таких как Coca-Cola, на российский рынок. Он подчеркнул, что бизнес должен развиваться, опираясь на качество продукции, а не на запреты. Об этом написал сайт URA.RU .

Политик считает, что с помощью устранения нельзя бороться с конкурентами.

«Если бренды будут возвращаться, скажу так: не суди, да не судим будешь. При каких обстоятельствах они принимали решение? Ни вы, ни я в их шкуре не были», — добавил он.

Собеседник напомнил, что западным компаниям пришлось уйти с российского рынка не по экономическим причинам, а из-за политического давления.