Президент США Дональд Трамп заявил, что он лично положил конец работе газопровода «Северный поток–2». В этом он признался на встрече с немецким канцлером Фридрихом Мерцем в Белом доме, трансляция велась на YouTube-канале агентства Associated Press .

«Я тот, кто остановил [строительство] „Северного потока — 2“, идущего в место под названием Германия, если подумать. Извините. Но я положил конец „Северному потоку — 2“. Никто другой этого не сделал», — заявил Трамп.

Глава Белого дома добавил, что в США так много нефти и газа, что Германия не сможет их все купить. Кроме того, предпринятые им во время первого президентского срока действия позже одобрил, сменивший его на посту главы государства Джо Байден.

Трамп также отметил, что тогда он пытался отговорить экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель покупать российский газ. Сейчас же Вашингтон и Берлин могут заключить торговую сделку на использование американского топлива.

Ранее обозреватель UnHerd Томас Фази назвал санкции против газопровода «Северный поток –2» очередным гвоздем в крышку гроба Евросоюза.