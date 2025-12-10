Трамп признался, что обожает слово «пошлины»

Американский президент Дональд Трамп признался, что «пошлины» — его любимое слово. Об этом глава государства рассказал на выступлении в Пенсильвании, сообщила газета New York Post .

«Я бы сказал, что мое любимое слово — «пошлины». Я люблю его больше, чем любое другое слово», — заявил лидер США.

С апреля 2025 года администрация Трампа последовательно вводила торговые пошлины для зарубежных партнеров. В результате были повышены тарифы на импорт из 211 стран и территорий. Для 86 из них ставки выросли от 11% до 50%, а остальные страны столкнулись с базовой пошлиной в 10%.

Многие страны столкнулись с повышением торговых пошлин. Для Китая, например, они выросли до 145%. После заключения торгового соглашения Трамп снизил этот показатель до 47%.

По его словам, такие меры были необходимы, потому что США страдали от грабежей, насилия и разграбления как со стороны врагов, так и друзей.

Ранее опрос CBS и компании YouGov показал, что более 60% жителей США считают Трампа виноватым в повышении цен на продукты питания. При этом 21% респондентов уверены, что политика президента никак не влияет на стоимость продуктов, а 14% считают, что его действия, наоборот, способствуют снижению цен.