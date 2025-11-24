Более 60% американцев обвинили Трампа в подорожании продуктов

Более 60% жителей США считают, что американский лидер Дональд Трамп виноват в повышении цен на продукты питания. Это показал опрос CBS и компании YouGov.

Согласно результатам, 65% опрошенных полагают, что из-за действий главы государства цены на продовольственные товары только увеличиваются. Также 21% уверены, что политика Трампа никак не влияет на стоимость продуктов, а 14% считают, что его действия способствуют снижению цен.

Также опрос показал, что 58% отметили общий рост стоимости всего за последнее время, 32% назвали состояние экономики США хорошим, что стало минимальным значением за весь второй срок Трампа. По мнению 60% респондентов, глава государства приуменьшает масштабы проблем с ценами и инфляцией, а 77% опрошенных заявили, что американский лидер не уделяет достаточно внимания инфляционным вопросам.

Ранее Трамп пообещал поделиться с американцами доходом от торговых пошлин. По его словам, каждый житель страны получит не менее двух тысяч долларов.