Трамп признался, что не знает, смог ли бы жить на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, смог ли бы он жить на Украине в условиях продолжающегося конфликта. Об этом он сказал во время общения с прессой в Белом доме, сообщило РИА «Новости» .

Американский лидер начал свои рассуждения с описания ситуации в Ливане. Он отметил, что жители этой страны привыкли постоянно находиться под обстрелами. Затем он перешел к Украине и уточнил, что не знает, стал ли бы он жить в этой республике.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев обратил внимание, что высказывания Трампа свидетельствуют о том, что Украина не имеет стратегической ценности для Штатов. Республиканец неоднократно говорил, что у США нет необходимости работать с Европой и Украиной, ведь конфликт происходит за тысячи миль от Америки.