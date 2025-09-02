Трамп обвинил Европу в срыве мирных инициатив по Украине

Президент США Дональд Трамп намерен обвинить Европу в срыве его мирных инициатив по Украине. Крайний срок для прекращения военных действий и двусторонних переговоров истек, и американский лидер разочаровался в европейских союзниках, отметила газета The Times .

«Трамп возлагает вину на европейцев за то, что они поощряют Киев упорствовать в ожидании „лучших условий“ мира», — рассказали газете источники в Белом доме.

Авторы материала отметили, что американский лидер разочаровался в президенте России Владимире Путине, главе киевского режима Владимире Зеленском и своих европейских союзниках.

В газете также отметили, что у Трампа нет плана по урегулированию украинского кризиса, у него «не осталось идей» по продвижению мирного процесса.

О своем разочаровании сложившейся на Украине ситуацией Трамп рассказал в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу. Глава Белого дома отметил, что с российским лидером у него всегда были «прекрасные отношения», передали «Известия». Трамп заявил, что намерен что-то делать, но не озвучил конкретные шаги.