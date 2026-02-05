Трамп признал, что в Миннеаполисе можно было «действовать помягче»

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация могла бы мягче действовать при осуществлении миграционной политики в Миннеаполисе, где ранее федеральные агенты застрелили двух американцев. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News .

«Я понял, что, возможно, мы могли бы использовать немного более мягкие методы», — отметил глава государства.

При этом Трамп указал, что федеральным структурам в любом случае необходимо сохранять жесткость, потому что правоохранители имеют дело с по-настоящему опасными преступниками. В США за четыре года администрации экс-лидера Джо Байдена прибыло 25 миллионов нелегалов.

«Мы разрешили въезжать в нашу страну людям, которых не приняла бы ни одна страна», — объяснил президент.

Ранее Трамп похвастался низким уровнем преступности в Вашингтоне. Глава государства напомнил, что до его вступления в должность до Белого дома невозможно было доехать без происшествий. Теперь обстановка в городе стала гораздо спокойнее.