Трамп похвастался победой над преступностью в Вашингтоне

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что до его вступления в должность невозможно было дойти до Белого дома из-за высокого уровня преступности в Вашингтоне, но теперь все изменилось. Сейчас, по оценке республиканца, криминогенная обстановка в городе стала гораздо спокойнее.

«Это позволяет вам ходить в Белый дом, вместо того, чтобы ехать на „Убере“ и стать жертвой ограбления», — подчеркнул республиканец в беседе с журналистами.

Общий объем преступности, по данным, озвученным Трампом, сократился на 97%, а в январе 2026 года криминальная активность упала на 90-95%. Столица США почти освободилась от преступности и стала очень безопасной, уверен он.

Ранее Трамп заявил, что миграционная политика экс-президента Джо Байдена, при которой в Америку попали 20 миллионов нелегалов, создала угрозу для существования страны. Об этом он сказал после нападения на нацгвардейцев в Вашингтоне. Стрельбу открыли недалеко от Белого дома.