Трамп признал, что США всегда было непросто вести дела с Китаем

У Белого дома были сложности при взаимодействии с Китаем, но отношения США и Си Цзиньпина остаются хорошими. Об этом телеканалу Fox Business заявил американский президент Дональд Трамп.

«С ним никогда не было просто, но у нас хорошие отношения», — признался глава государства, говоря о Китае.

Также Трамп рассказал, что призвал Си Цзиньпина не поставлять Ирану оружие, и тот согласился на просьбу США. Президент добавил, что динамика американо-китайских переговоров останется прежней, несмотря на изменения на нефтяном рынке из-за эскалации на ближнем Востоке.

«Я имею в виду, что [Китай] не из тех, кому нужна нефть», — подчеркнул Трамп.

Ранее американский лидер предупредил китайское руководство, что может ввести ошеломительные пошлины, если страна будет помогать Ирану и поставит республике системы ПВО и ЗРК MANPADS. Тарифы для компаний из КНР составят в таком случае до 50%, объяснил президент.