Трамп приобрел еще больше сторонников среди миллиардеров

После обвинительного приговора по делу о подлоге финансовой отчетности экс-президент США Дональд Трамп стал, как ни парадоксально, пользоваться еще большим доверием среди миллиардеров. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на заявление бизнесменов с Уолл-стрит.

По его данным, сторонники Трампа среди «видных деятелей американского бизнеса» не отвернулись от него — более того, его стали поддерживать даже те, кто прекратил это делать после штурма Капитолия в 2021 году. Такая верность не случайна: в рамках своей предвыборной кампании Дональд Трамп пообещал снизить налоги для богатых и ослабить регулирование.

«Богатые представители Уолл-Стрит заключили: даже если присяжные в зале суда признают его виновным, Трамп все равно будет их выбором на пост в Белом доме», — отмечается в материале.

Журналисты процитировали главу частной инвестиционной компании 1789 Capital Омида Малика, заявившего, что вердикт суда «окажет менее чем нулевое влияние» на его решимость поддерживать Трампа. За его кандидатуру на выборах также выступают основатель инвестиционной компании Blackstone Стивен Шварцман и управляющий хедж-фондом Билл Экман.

Суд присяжных в Нью-Йорке признал политика виновным в фальсификации деловой документации о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс. Официально приговор огласят в июле. Тем не менее с президентских выборов в США Дональда Трампа уже не снимут.